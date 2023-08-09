Gündüzleri uyumanın beyne sağladığı şaşırtıcı fayda ortaya çıktı

BUNAMAYI GECİKTİRİYOR

Araştırma soncunda gündüz şekerleme yapan kişilerin beyin hacminin daha büyük kaldığı görüldü. Çalışmanın yazarlarından Dr. Victoria Garfield "Kısa bir gündüz uykusu beyin hacminin korunmasına yardımcı olabilir ve bu potansiyel olarak bunamanın önlenmesi için olumlu bir etken" dedi.