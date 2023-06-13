Yukarıseyit Mahallesi'nde yaşayan ve gündüzleri hayvanlarını otlatan Müesser Lahnacı, bir süre önce kadınlardan oluşan voleybol takımı kurmaya karar verdi. Bu fikrini mahallede yaşayan kadınlarla paylaşan Lahanacı, 18 yaşından 60 yaşına kadar kadınların yer aldığı 6 ayrı takım kurdu.

DHA'nın haberine göre kadınlar kendi arasında para toplayıp, file aldı. Kadınlar gündüzleri koyun güdüp, inek sağdıktan ve bahçe ve tarlalarda çalıştıktan sonra kapalı pazar yerinde toplanıp, voleybol oynamaya başladı. Haftanın en az 4 günü bir araya gelip, voleybol oynayan kadınlar, kendi aralarında da turnuva yapmaya başladı.

Lisede lisanslı voleybolcu olduğunu belirten Müesser Lahnacı, "Burada köyümüzün erkeklerini oynarken görürdüm. Diğer köylerle turnuvalar yapıyorlardı. Kadınların da bir takım kurup, voleybol oynayabileceğini düşündüm.

Köy yerinde olduğumuz için çok kişinin katılacağını beklemiyordum ama olumlu tepkiler alınca takımları kurmaya karar verdik. Takımların kadınların sosyal hayatına katkısı oldu. Diğer mahalleler de bizi örnek alıp, takım kurarsa kendi aramızda turnuva düzenleyebiliriz" ifadelerini kullandı.