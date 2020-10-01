Gündüz inşatta çalışıp gece uyuşturucu satmışlar

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte gençlere uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen yabancı uyruklu kişilere yönelik teknik takip çalışması başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren çalışma kapsamında gündüz inşaatlarda çalışıp geceleri özellikle gençlerin gittiği eğlence mekanı ve kafe gibi noktalarda uyuşturucu madde satışı yapan 15 şüpheli belirlendi.

İl merkezinde farklı adreslerde düzenlenen operasyonlarda Afganistan uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.

Operasyon yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu hap ile iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.H, N.J. ve R.Q, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 12 kişi ise sınır dışı edildi.