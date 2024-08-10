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        Haberler Bilgi Ekonomi Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka arz detayları, hisse fiyatı, lot miktarı ve talep toplama tarihleri

        Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka arz oluyor! Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri kaç lot dağıtacak?

        Ağustos halka arz takvimi kapsamında Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka arz oluyor. 10 milyon lot dağıtacak olan firma, halka arzdan elde ettiği fonun yüzde 85'ini işletme sermayesi üzerine kullanacak. Peki, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri hisse fiyatı nedir ve ne zaman talep toplayacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 10:18 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:18
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        • 1

          Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 10 milyon lot dağıtacak olan firmanın halka arz büyüklüğü 350 milyon TL. Firmanın talep toplama tarihleri ise henüz belli olmadı. İşte, Gündoğdu Gıda hisse fiyatı ve lot dağıtımı...

        • 2

          GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HİSSE FİYATI

          Firmanın hisse fiyatı 35 TL olarak belirlendi.

        • 3

          GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ LOT MİKTARI

          Firma halka arzında toplamda 10 milyon lot dağıtacak ancak henüz olası lot miktarları açıklanmadı.

        • 4

          GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ FON KULLANIMI

          Yüzde 85 işletme sermayesi,

          Yüzde 15 güneş enerjisi santrali (GES) Kurulumu işletmesi.

        • 5

          GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

          Gündoğdu Gıda'nın halka arz büyüklüğü 350 milyon TL olarak açıklandı. T1-T2 bakiyesinin kullanılabileceği firmanın ne zaman talep toplayacağı ve borsada ne zaman işlem göreceği henüz açıklanmadı.

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