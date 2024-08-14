Gündoğdu Gıda halka arz oluyor! Gündoğdu Gıda halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. halka arzını onayladı. Halka arz kapsamında 10 milyon lot dağıtımında bulunacak Gündoğdu Gıda, yüzde 25,64 halka açıklık oranına sahip. Söz konusu halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar, Gündoğdu Gıda talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı, kişi başına düşen olası lot miktarı ve katılım endeksine ilişkin tüm detayları mercek altına almaya başladı. Peki, "Gündoğdu Gıda halka arz ne zaman?" İşte Gündoğdu Gıda talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı...
- 1
Gündoğdu Gıda talep toplama tarihleri belli oldu. Halka arz büyüklüğü 350 milyon TL olarak açıklanan Gündoğdu Gıda, belirlenen tarihler arasında 35 TL hisse fiyatıyla halka arz edilecek. Peki, "Gündoğdu Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? Gündoğdu Gıda katılım endeksine uygun mu?" İşte Gündoğdu Gıda (GUNDG) halka arz tarihleri...
- 2
GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ TARİHLERİ
Gündoğdu Gıda 15 - 16 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak.
- 3
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 35 TL olarak belirlendi.
-
- 4
GÜNDOĞDU GODA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 300 Bin katılım ~ 33 Lot (1155 TL).
- 700 Bin katılım ~ 15 Lot (525 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (315 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 7 Lot (245 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 5 Lot (175 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 4 Lot (140 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 3 Lot (105 TL).
- 5
GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Gündoğdu Gıda, bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak olup halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Şirket katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.
- 6
GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ DETAYLARI
Gündoğdu Gıda halka açıklık oranı 25,64%’dür. Toplamda 10 milyon adet lot dağıtılacaktır.
Gündoğdu Gıda halka arzı tamamı eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.
-
- 7
Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.
1 yıl ortak satışı yapılmayacak.
1 yıl ihraçcı satışı yapılmayacak.
- 8
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ FON KULLANIMI
Yüzde 85 işletme sermayesi,
Yüzde 15 güneş enerjisi santrali (GES) Kurulumu işletmesi.