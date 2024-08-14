Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündoğdu Gıda halka arz ne zaman? Gündoğdu Gıda halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

        Gündoğdu Gıda halka arz oluyor! Gündoğdu Gıda halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. halka arzını onayladı. Halka arz kapsamında 10 milyon lot dağıtımında bulunacak Gündoğdu Gıda, yüzde 25,64 halka açıklık oranına sahip. Söz konusu halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar, Gündoğdu Gıda talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı, kişi başına düşen olası lot miktarı ve katılım endeksine ilişkin tüm detayları mercek altına almaya başladı. Peki, "Gündoğdu Gıda halka arz ne zaman?" İşte Gündoğdu Gıda talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 19:16 Güncelleme: 14.08.2024 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gündoğdu Gıda talep toplama tarihleri belli oldu. Halka arz büyüklüğü 350 milyon TL olarak açıklanan Gündoğdu Gıda, belirlenen tarihler arasında 35 TL hisse fiyatıyla halka arz edilecek. Peki, "Gündoğdu Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? Gündoğdu Gıda katılım endeksine uygun mu?" İşte Gündoğdu Gıda (GUNDG) halka arz tarihleri...

        • 2

          GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ TARİHLERİ

          Gündoğdu Gıda 15 - 16 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak.

        • 3

          GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HİSSE FİYATI

          Firmanın hisse fiyatı 35 TL olarak belirlendi.

        • 4

          GÜNDOĞDU GODA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

          Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

          - 300 Bin katılım ~ 33 Lot (1155 TL).

          - 700 Bin katılım ~ 15 Lot (525 TL).

          - 1.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (315 TL).

          - 1.5 Milyon katılım ~ 7 Lot (245 TL).

          - 1.9 Milyon katılım ~ 5 Lot (175 TL).

          - 2.3 Milyon katılım ~ 4 Lot (140 TL).

          - 3.1 Milyon katılım ~ 3 Lot (105 TL).

        • 5

          GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Gündoğdu Gıda, bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak olup halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Şirket katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

        • 6

          GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ DETAYLARI

          Gündoğdu Gıda halka açıklık oranı 25,64%’dür. Toplamda 10 milyon adet lot dağıtılacaktır.

          Gündoğdu Gıda halka arzı tamamı eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.

        • 7

          Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.

          1 yıl ortak satışı yapılmayacak.

          1 yıl ihraçcı satışı yapılmayacak.

        • 8

          GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ FON KULLANIMI

          Yüzde 85 işletme sermayesi,

          Yüzde 15 güneş enerjisi santrali (GES) Kurulumu işletmesi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Süper Kupa'da ilk 11'ler belli oldu
        Süper Kupa'da ilk 11'ler belli oldu
        Malatya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Malatya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        14 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        14 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Arda'nın Süper gecesi!
        Arda'nın Süper gecesi!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        Habertürk Anasayfa