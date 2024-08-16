Gündoğdu Gıda (GUNDG) halka arz sonuçları açıklandı mı? Gündoğdu Gıda kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Gündoğdu Gıda halka arzda 9 milyon lotu sermaye artırımı, 1 milyon lotu ortak satış olmak üzere 10 milyon lot olan payları satışa çıkacak. Böylece, halka arzla şirketin yüzde 25,64'ü halka açılmış olacak.

- 300 Bin katılım ~ 33 Lot (1155 TL).

- 700 Bin katılım ~ 15 Lot (525 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (315 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 7 Lot (245 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 5 Lot (175 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 4 Lot (140 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 4 Lot (140 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 3 Lot (105 TL).