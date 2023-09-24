Zıplama hareketlerini mümkün olduğu kadar hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefleyin. Boyunca sabit bir ritim koruyun, ancak vücudunuzu dinleyin. Eğer başlıyorsanız veya daha düşük etkili bir seçeneğe ihtiyacınız varsa, kollarınızı kaldırırken bir yandan diğer yana adım atarak bu egzersizi değiştirebilirsiniz. Kondisyon seviyeniz ne olursa olsun, hızlı bir zıplama hareketi kanınızın pompalanmasını sağlayacak ve kilo verme hedeflerinize katkıda bulunacaktır.