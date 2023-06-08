Günde iki dakika baş aşağı durunca olanlara inanamayacaksınız!

DOLAŞIMI ARTIRMANIN DİĞER YOLLARI
Baş aşağı asılı durmak dolaşımı geçici olarak artırabilirken, yüz ve vücuttaki dolaşımı artırmanın, baş aşağı durmanın yanı sıra birçokları için zor olabilecek başka yolları da vardır.
Kanın akmasını sağlamanın en kolay yollarından bazıları, basitçe bir tür harekete geçmektir. Çok fazla oturmak dolaşımı azaltır, bu nedenle masa başında çok oturuyorsanız günde birkaç kez dolaşmayı deneyin. Esnemek, yürümek, çömelmek, koşmak, eğilmek ve dans etmek kan dolaşımını artırmanın harika yollarıdır. Aynı zamanda, kan akışını artırmak için bol su içtiğinizden emin olun.