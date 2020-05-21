Günde 5 binden fazla sürücüye hız ihlalinden ceza yazıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-19 Mayıs tarihlerinde şehirlerarası kara yollarında radarla hız denetimleri, yerleşim yerlerinde de motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile yolcularının kask kullanımına yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.
Hız kontrolleri kapsamında ülke genelinde 51 bin 459 araç ve sürücüsü denetlendi.
Trafik polislerince 25 bin 994 araçla hız ihlali yapıldığı, 73 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı, 1418 araç/sürücünün ise diğer ihlallerde bulunduğu tespit edildi.
Kural ihlali yaptıkları belirlenen araç ve sürücüler hakkında işlem yapıldı.
- Yaklaşık 40 bin motosiklet sürücüsü denetlendi
Motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile yolcularının kask kullanımına yönelik denetimlerde de 39 bin 839 sürücü kontrol edildi.
Çeşitli kusur ve eksiklikleri nedeniyle 1086 motosiklet trafikten men edilirken 4 bin 55 sürücüye kask kullanmamaktan, 674 sürücüye zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 4 bin 675 sürücüye de diğer ihlallerden ceza kesildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!