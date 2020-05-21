Günde 5 binden fazla sürücüye hız ihlalinden ceza yazıldı

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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-19 Mayıs tarihlerinde şehirlerarası kara yollarında radarla hız denetimleri, yerleşim yerlerinde de motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile yolcularının kask kullanımına yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Hız kontrolleri kapsamında ülke genelinde 51 bin 459 araç ve sürücüsü denetlendi.

Trafik polislerince 25 bin 994 araçla hız ihlali yapıldığı, 73 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı, 1418 araç/sürücünün ise diğer ihlallerde bulunduğu tespit edildi.

Kural ihlali yaptıkları belirlenen araç ve sürücüler hakkında işlem yapıldı.

- Yaklaşık 40 bin motosiklet sürücüsü denetlendi

Motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile yolcularının kask kullanımına yönelik denetimlerde de 39 bin 839 sürücü kontrol edildi.

Çeşitli kusur ve eksiklikleri nedeniyle 1086 motosiklet trafikten men edilirken 4 bin 55 sürücüye kask kullanmamaktan, 674 sürücüye zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 4 bin 675 sürücüye de diğer ihlallerden ceza kesildi.