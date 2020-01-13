Araştırmayı değerlendiren Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, uzun yıllardır egzersiz yapmanın kanser gelişme riskini azalttığının bilindiğini ancak, bugüne kadar kanseri önlemek için ne kadar süre ve ne tür egzersiz yapılması gerektiği ile ilgili kesin bir verinin olmadığını belirtti.