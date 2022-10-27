Güncellendi! Akaryakıt fiyatları: 27 Ekim 2022 Perşembe bugün LPG, motorin(mazot), benzin fiyatları ne kadar? Mazota ve benzine indirim zam var mı?

Güncel akaryakıt fiyatları: 27 Ekim LPG, motorin ve benzin fiyatları listesi

Son olarak 15 Ekim 2022 Cumartesi günü itibarıyla geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 kuruş zam gelmişti. Zam ve indirim haberleri sonrası araç sahipleri için güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

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