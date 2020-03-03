GÜNCELLEME - Silivri'de yat battı: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, 5 kişi, İstinye'deki marinadan "Blueice" adlı 22 metre uzunluğundaki yatla denize açıldı.

Yatta, Silivri açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi sonucu yat battı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, yattan atlayan 3 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında Engin A. ve Abdurrahman Ş, hayatını kaybetti.