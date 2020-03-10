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GÜNCELLEME - Otizmli genci darbeden şüpheli yeniden gözaltına alındı



- Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE SEVK EDİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Avcılar'da 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Erdem'i darbettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alınan şüpheli O.M. adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 8 Mart'ta otizmli Taha Alper Erdem'i darbettiği iddia edilen şüpheli O.M, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından serbest bırakılması üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur Taha Alper Erdem'in otizmli olduğuna dair raporun ibraz edilmesi, mevcut yaralanma derecesi ve yoğunluğuna ilişkin henüz kesin Adli Tıp Raporunun alınmamış olması ve şüphelinin güncel Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) adresinde ikamet etmediğinin tespit edilmesi üzerine O.M hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Savcılığın talimatı üzerine şüpheli O.M. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

,Halis Akyıldız