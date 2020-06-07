GÜNCELLEME - Manisa'da tankere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Veli D'nin kullandığı 45 E 3419 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesi'nde refüjdeki bitkileri sulayan 45 M 0446 plakalı tankere arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince çıkartıldı.

Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Veli D, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.