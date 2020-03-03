GÜNCELLEME - ABD'nin Tennessee eyaletinde etkili olan hortumda 9 kişi öldü

AA

ABD basınının Tennessee Acil Durum Yönetimine dayandırdığı haberlerde, Tennessee'nin Nashville kenti ve ilçelerinde gece boyunca etkili olan hortum nedeniyle en az 9 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Şiddetli hortumun pek çok bina, yol, köprü ve iş merkezinde ciddi hasarlara yol açtığı ifade edildi.