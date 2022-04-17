Güncel verilerle 17 Nisan 22 Ayar bilezik alış ve satış fiyatları 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL?

Haftanın son günü olan 17 Nisan Pazar günü 22 ayar bilezik fiyatları araştırılıyor. Peki, 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 17 Nisan günü 22 ayar bilezik fiyatları canlı takip ekranı!

17 NİSAN ANLIK 22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

Gün içerisinde %0,03 artış yaşayan 22 ayar bilezik fiyatının serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'da alış satış fiyatı ile ilgili güncel rakamları şöyle;

ALIŞ: 840,52

SATIŞ: 867,13

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