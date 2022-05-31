Sigara zammı son durum gündemdeki yerini koruyor. Tütün kullanıcıları 31 Mayıs sigaraya zam geldi mi? Sorusunun yanıtını arıyor. ÖTV zammı ile fiyatlarda yaşanan %10'luk artış sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarında değişiklikler meydana geldi. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte, 31 Mayıs Salı güncel sigara fiyat listesi...