Güncel sigara fiyatları 2022: Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 3 Ağustos Çarşamba en ucuz ve en pahalı paket sigara fiyatları listesi

Sigaraya zam geldi mi, fiyatlar ne kadar oldu? 3 Ağustos güncel sigara fiyatları listesi

En son Temmuz ayında yapılan sigara zammı sonrasında sigara fiyatlarına yeni zam gelip gelmediğine ilişkin araştırmalar hız kazandı. 2022 senesinin başından itibaren 10 TL zamlanan sigara fiyatlarında güncel rakamlar merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'tan geldi. İşte sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

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