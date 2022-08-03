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Güncel sigara fiyatları 2022: Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 3 Ağustos Çarşamba en ucuz ve en pahalı paket sigara fiyatları listesi

Sigaraya zam geldi mi, fiyatlar ne kadar oldu? 3 Ağustos güncel sigara fiyatları listesi

En son Temmuz ayında yapılan sigara zammı sonrasında sigara fiyatlarına yeni zam gelip gelmediğine ilişkin araştırmalar hız kazandı. 2022 senesinin başından itibaren 10 TL zamlanan sigara fiyatlarında güncel rakamlar merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'tan geldi. İşte sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

03.08.2022 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sigaraya zam iddiaları devam ederken Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş konuyla ilgili açıklama yaptı. 2 Temmuz Cumartesi günü JTİ grubuna uygulanan sigara zam sonrasında Philip Morris BAT ve İmperial grubu sigaralara da 2 TL zam gelmişti. Peki sigara fiyatları zamlandı mı? İşte 3 Ağustos Çarşamba güncel sigara fiyatları...

  • SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

    ÖTV zammının ardından JTİ, Philip Morris, BAT ve İmperial grubuna uygulanan peş peşe sigara zammının ardından sigara fiyatlarına yeni zam geleceği iddiları gündeme geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara zammı konusunda son dakika açıklamasında bulundu.

    Aybaş "Böyle bir zam yoktur şimdilik bilginiz olsun, sosyal medyada topic olmuş. Tabi bu gelmeyeceği anlamınada gelmez, zamları kanıksamayalım lütfen." açıklamasında bulundu.

  • ÖTV ZAMMI UYGULANMIŞTI!

    Özel Tüketim Vergisi zammı ile alkole yüzde 25, sigaraya yüzde 10 oranında zam gelmişti. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL’den 0.79 TL’ye çıktı.

  • İLK ZAM JTI GRUBUNA GELMİŞTİ

    Aybaş, Japan Tobacco International (JTI) grubu sigaralara 2 lira zam yapıldığını 1 Temmuz Cuma günü duyurmuştu.

  • SON SİGARA ZAMMI NE ZAMAN YAPILDI?

    Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, 2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle  JTİ grubuna uygulanan sigara zammının ardından Philip Morris BAT ve İmperial grubu sigaralara 2 TL zam yapıldığını açıklamıştı.ÜFE GÜNCELLEMESİ OLMAYACAK!

    2022 yılında sigara fiyatalrına ve alkollü içeceklere uygulanması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemsi sigara fiyatlarına uygulanmayacak.

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