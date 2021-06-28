Memur maaşları ne kadar? 2021 memur maaş zammı tablosu Ocak ayı zammının ardından uzmanlar tarafından hazırlandı. Merak edip araştıranlar için güncel 2021 memur maaşları tablosunu haberimizde derledik. Öte yandan mayıs ayı enflasyon oranlarıyla birlikte memur maaşları Temmuz zammı ile ilgili detaylarına da aşğıda ulaşabilirsiniz.
2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLDU?
Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükseldi.
2021 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
|MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?
|UNVAN VE DERECE
|2020 Temmuz
|2021 Ocak
|Vali
|13.818
|14835
|Genel müdür (1/4)
|13.891
|14.914
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|7.301
|7.839
|Memur (Lisans - 9/1)
|4.509
|4.841
|Öğretmen (1/4)
|5.634
|6.049
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|12.712
|13.648
|Başkomiser (3/1)
|7.296
|7.833
|Polis memuru (8/1)
|6.388
|6.859
|Uzman doktor (1/4)
|8.675
|9.314
|Hemşire (Lisans - 5/1)
|5.465
|5.868
|Mühendis (1/4)
|7.452
|8.001
|Teknisyen (Lise - 11/1)
|4.692
|5.038
|Araştırma görevlisi (7/1)
|7.075
|7.596
|Vaiz (1/4)
|5.854
|6.285
|Avukat (1/4)
|7.115
|7.639
|En düşük memur maaşı
|4.230
|4.542
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME
Sağlık çalışanlarına 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Ek ödeme yapılacak sağlık çalışanlarının kapsamını Sağlık Bakanı belirleyecek.
Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36 oranında artış yapılmıştı. Bu artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, 4.36 puanı ise 2020 yılı temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkından kaynaklandı.
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