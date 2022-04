18 Nisan Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara her ayın 15’i itibariyle evde bakım parası ödeniyor. Her ilin kaymakamlıkları ve valilikleri tarafından engellilerin bakımını üstlenenlere her ay maddi destek sağlanıyor. İşte, 18 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı….