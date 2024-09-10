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        Haberler Bilgi Ekonomi Güncel iPhone fiyatları 2024 listesi: Apple'dan birçok ürüne zam! SE, 13, 14, 15, 16 Plus, Pro, Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Güncel iPhone fiyatları 2024: Apple'dan birçok ürüne zam! SE, 13, 14, 15, 16 Plus, Pro, Pro Max iPhone fiyatları ne kadar oldu?

        Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz gün düzenlediği iPhone 16 lansmanının ardından iPhone fiyatlarını güncelledi. iPhone 14 ve iPhone 15 modellerine indirim yapılırken iPhone SE modeline zam geldi. Diğer Apple ürünlerine ise zam uygulandı. Bu gelişme sonrası indirimli ve zamlı iPhone fiyatları 2024 listesi telefon almak isteyen kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki; SE, 13, 14, 15, 16 Plus, Pro, Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Apple zammı ve indirimi sonrası model model iPhone fiyatları listesi 2024 ve tüm detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 08:26 Güncelleme: 10.09.2024 - 08:58
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        • 1

          Apple, geçtiğimiz gün düzenlenen etkinliğin ardından Türkiye’de satılan bazı ürünlerin fiyatlarını güncelledi. ABD merkezli teknoloji devi, lansman sonrasında eski iPhone fiyatlarına indirim yaptı. iPhone haricindeki diğer Apple ürünlerine ise zam geldi. Telefon almak isteyen ya da model yükseltme niyetinde olan kişiler, indirimli ve zamlı iPhone fiyatları 2024 listesi için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; SE, 13, 14, 15, 16 Plus, Pro, Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Apple zammı ve indirimi sonrası en ucuz ve en pahalı iPhone fiyatları listesi ve detaylar.

        • 2

          APPLE TÜRKIYE’DEKİ CİHAZ FİYATLARINI GÜNCELLEDİ!

          Apple, 9 Eylül'de gerçekleştirilen iPhone 16 lansmanının ardından Türkiye’de satılan iPhone fiyatlarını güncelledi.

          iPhone 14 ve iPhone 15 modellerine yüzde 2,5 oranında indirim yapıldı. iPhone SE modeline ise yaklaşık 3 bin TL zam geldi. iPhone haricindeki diğer Apple ürünlerine ise zam geldi.

          Apple en son 4 Mart 2024 tarihinde zam yapmıştı. Peki Apple zammı ve indirimi sonrasında iPhone fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatı düşenler ve zamlananlar...

        • 3

          iPHONE SE FİYAT LİSTESİ

          Cihaz 1 Aralık fiyatı 4 Mart fiyatı 9 Eylül fiyatı
          iPhone SE 64 GB 26.999 TL 28.999 TL 31.999 TL
          iPhone SE 128 GB 28.999 TL 31.199 TL 34.499 TL
          iPhone SE 256 GB 33.499 TL 35.699 TL 39.499 TL
        • 4

          iPHONE 13 FİYAT LİSTESİ

          iPhone 13 128 GB 39.999 TL 42.999 TL Satıştan kalktı
          iPhone 13 256 GB 44.499 TL 47.499 TL Satıştan kalktı
          iPhone 13 512 GB 52.999 TL 56.499 TL Satıştan kalktı
        • 5

          iPHONE 14 FİYAT LİSTESİ

          iPhone 14 128 GB 47.499 TL 51.499 TL 47.999 TL
          iPhone 14 256 GB 51.999 TL 55 999 TL 52.999 TL
          iPhone 14 512 GB 60.499 TL 64.999 TL 62.999 TL
          iPhone 14 Plus 128 GB 53.999 TL 58.499 TL 56.999 TL
          iPhone 14 Plus 256 GB 58.499 TL 62.999 TL 61.999 TL
          iPhone 14 Plus 512 GB 66.999 TL 71.999 TL 71.999 TL
        • 6

          iPHONE 15 FİYAT LİSTESİ

          iPhone 15 128 GB 53.999 TL 58.499 TL 56.999 TL
          iPhone 15 256 GB 58.499 TL 62.999 TL 61.999 TL
          iPhone 15 512 GB 66.999 TL 71.999 TL 71.999 TL
          iPhone 15 Plus 128 GB 61.999 TL 66.999 TL 64.999 TL
          iPhone 15 Plus 256 GB 66.499 TL 71.499 TL 69.999TL
          iPhone 15 Plus 512 GB 74.999 TL 80.499 TL 79.999 TL
          iPhone 15 Pro 128 GB 69.999 TL 75.499 TL Satıştan kalktı
          iPhone 15 Pro 256 GB 74.499 TL 79.999 TL Satıştan kalktı
          iPhone 15 Pro 512 GB 82.999 TL 88.999 TL Satıştan kalktı
          iPhone 15 Pro 1 TB 91.499 TL 97.999 TL Satıştan kalktı
          iPhone 15 Pro Max 256 GB 82.999 TL 89.999 TL Satıştan kalktı
          iPhone 15 Pro Max 512 GB 91.499 TL 98.999 TL Satıştan kalktı
          iPhone 15 Pro Max 1 TB 99.999 TL 107.999 TL Satıştan kalktı
        • 7

          iPHONE 16 FİYAT LİSTESİ

          iPhone 16 128 GB 64.999 TL
          iPhone 16 256 GB 69. 999 TL
          iPhone 16 512 GB 79.999 TL
          iPhone 16 Plus 128 GB 73.999 TL
          iPhone 16 Plus 256 GB 78.999 TL
          iPhone 16 Plus 512 GB 88.999 TL
          iPhone 16 Pro 128 GB 82.999 TL
          iPhone 16 Pro 256 GB 87.999 TL
          iPhone 16 Pro 512 GB 97.999 TL
          iPhone 16 Pro 1 TB 107.999 TL
          iPhone 16 Pro Max 256 GB 99.999 TL
          iPhone 16 Pro Max 512 GB 109.999 TL
          iPhone 16 Pro Max 1 TB 119.999 TL
        • 8

          ZAM SONRASI APPLE WATCH FİYAT LİSTESİ

          Cihaz 1 Aralık fiyatı 4 Mart fiyatı 9 Eylül fiyatı
          Apple Watch Series 9 Alüminyum 41 mm 16.299 TL 17.499 TL Satıştan kalktı
          Apple Watch Series 9 Alüminyum 45 mm 17.299 TL 18.499 TL Satıştan kalktı
          Apple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 41 mm 35.999 TL 38.999 TL Satıştan kalktı
          Apple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 45 mm 37.599 TL 40.799 TL Satıştan kalktı
          Apple Watch Series 10 42 mm 18.299 TL
          Apple Watch Series 10 46 mm 19.549 TL
          Apple Watch Series 10 Titanyum 42 mm 44.299TL
          Apple Watch Series 10 Titanyum 46 mm 46.099 TL
          Apple Watch Ultra 2 42.999 TL 46.499 TL 49.999 TL
          Apple Watch SE 2 40 mm 10.299 TL 10.999 TL 10.999 TL
          Apple Watch SE 2 44 mm 11.299 TL 11.999 TL 11.999 TL
        • 9

          ZAM SONRASI APPLE MACBOOK FİYAT LİSTESİ

          Cihaz 1 Aralık fiyatı 4 Mart fiyatı 9 Eylül fiyatı
          M2 MacBook Air 13 inç 256 GB 44.499 TL 42.999 TL 46.999 TL
          M2 MacBook Air 13 inç 512 GB 55.999 TL 50.999 TL 55.999 TL
          M3 MacBook Air 13 inç 8/256 GB -YENİ 47.499 TL 51.999 TL
          M3 MacBook Air 13 inç 8/512GB -YENİ 55.499 TL 60.999 TL
          M3 MacBook Air 13 inç 16/512 GB -YENİ 63.499 TL 69.999 TL
          M3 MacBook Air 15 inç 8/256 GB -YENİ 54.999 TL 60.999 TL
          M3 MacBook Air 15 inç 8/512GB -YENİ 62.999 TL 69.999 TL
          M3 MacBook Air 15 inç 16/512 GB -YENİ 70.999 TL 78.999 TL
          M3 MacBook Pro 14 inç 8/512 GB 62.999 TL 67.999 TL 74.999 TL
          M3 MacBook Pro 14 inç 8/1 TB 70.199 TL 75.999 TL 83.999 TL
          M3 MacBook Pro 14 inç 16/1TB 92.999 TL
          M3 Pro MacBook Pro 14 inç 512 GB 78.899 TL 84.999 TL 93.999 TL
          M3 Pro MacBook Pro 14 inç 1 TB 93.299 TL 101.499 TL 111.999 TL
          M3 Max MacBook Pro 14 inç 121.999 TL 132.499 TL 146.999 TL
          M3 Pro MacBook Pro 16 inç 512 GB (18 GB RAM) 94.999 TL 102.999 TL 112.999 TL
          M3 Pro MacBook Pro 16 inç 512 GB (36 GB RAM) 109.399 TL 118.999 TL 130.999 TL
          M3 Max MacBook Pro 16 inç 1 TB (36 GB RAM) 130.999 TL 142.499 TL 157.999 TL
          M3 Pro MacBook Pro 16 inç 1 TB (48 GB RAM) 148.999 TL 162.299 TL 179.999 TL
          M2 Max Mac Studio 81.999 TL 87.999 TL 96.999 TL
          M2 Ultra Mac Studio 163.999 TL 175.999 TL 189.999 TL
          M2 Mac mini 512 GB 23.499 TL 25.499 TL 27.999 TL
          M2 Pro Mac mini 51.999 TL 56.499 TL 60.999 TL
        • 10

          AIRPODS FİYATLARI

          Cihaz 1 Aralık fiyatı 4 Mart fiyatı 9 Eylül fiyatı
          2. Nesil AirPods 4.849 TL 5.249 TL Satıştan kalktı
          3. Nesil AirPods 6.299 TL 6.799 TL Satıştan kalktı
          3. Nesil AirPods (MagSafe şarj kutusu) 6.749 TL 7.299 TL Satıştan kalktı
          4. Nesil AirPods 5 bin 779 TL
          4. Nesil AirPods ANC 7 bin 999 TL
          2. Nesil AirPods Pro (Type-C) 8.649 TL 9.349 TL 9 bin 999 TL
          AirPods Max 22.999 TL 24.849 TL Satıştan kalktı
          AirPods Max (Type-C) 26.999 TL
        • 11

          iPAD FIYATLARI

          Cihaz 1 Aralık fiyatı 4 Mart fiyatı 9 Eylül fiyatı
          11 inç iPad Pro 128 GB 31.999 TL 34.559 TL Satıştan kalktı
          11 inç iPad Pro 256 GB 35.499 TL 38.339 TL 48.499 TL
          11 inç iPad Pro 512 GB 42.999 TL 46.439 TL 56.999 TL
          11 inç iPad Pro 1 TB 57.999 TL 62.639 TL 74.999 TL
          11 inç iPad Pro 2 TB 72.999 TL 78.839 TL 92.999 TL
          (Eski 12.9 ) 13 inç iPad Pro 256 GB 48.499 TL 52.379 TL 62.999 TL
          (Eski 12.9 ) 13 inç iPad Pro 512 GB 55.999 TL 60.479 TL 71.499 TL
          (Eski 12.9 ) 13 inç iPad Pro 1 TB 70.999 TL 76.679 TL 89.499 TL
          (Eski 12.9 ) 13 inç iPad Pro 2 TB 85.999 TL 92.879 TL 107.499 TL
          iPad Air 64 GB 11 inç 23.499 TL 25.379 TL 26.999 TL
          iPad Air 256 GB 11 inç 28.999 TL 31.319 TL 31.499 TL
          iPad Air 512 GB 11 inç 39.999 TL
          iPad Air 1 TB 11 inç 48.999 TL
          iPad Air 128 GB 13 inç 36.499 TL
          iPad Air 256 GB 13 inç 40.999 TL
          iPad Air 512 GB 13 inç 49.499 TL
          iPad Air 1 TB 13 inç 57.999 TL
          10. Nesil iPad 64 GB 17.999 TL 19.439 TL 16.499 TL
          10. Nesil iPad 256 GB 23.499 TL 25.379 TL 23.499 TL
          9. Nesil iPad 64 GB 13.299 TL 14.359 TL Satıştan kalktı
          9. Nesil iPad 256 GB 18.799 TL 20.299 TL Satıştan kalktı
          iPad mini 64 GB 20.499 TL 22.139 TL 23.999 TL
          iPad mini 256 GB 25.999 TL 28.079 TL 30.999 TL
          Apple Pencil 1. Nesil 3.549 TL 3.849 TL 4.199 TL
          Apple Pencil 2. Nesil 4.269 TL 4.629 TL 5.559 TL
          Apple Pencil USB-C 2.979 TL 3.229 TL 3.459 TL
          Apple Pencil Pro 5.559 TL
        • 12

          AKSESUAR FiYATLARI

          Cihaz 1 Aralık fiyatı 4 Mart fiyatı 9 Eylül fiyatı
          Apple TV 4K 64 GB Wi-Fi 5.599 TL 6.049 TL 6.699 TL
          Apple TV 4K 128 GB Wi-Fi+Ethernet 6.499 TL 7.029 TL 7.799TL
          Apple 20W Type-C Adaptör 669 TL 719 TL 779 TL
          AirTag Tekli Paket 1.119 TL 1.219 TL 1.299 TL
          AirTag 4’lü Paket 3.779 TL 4.099 TL 4.399 TL
          Apple Parlatma Bezi 679 TL 739 TL 819 TL
          HomePod mini 3.999 TL 4.399 TL
          HomePod 10.299 TL 13.299 TL
        • 13
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