Haftanın ikinci iş gününde gün içinde en yüksek 16,43 olan Euro kuru %-0,30 düşüş ile güne başladı. "Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu merak ediliyor. İşte, 29 Mart 2022 Salı günü itibarıyla güncel euro kuru...

29 MART ANLIK VE CANLI EURO KURU

29 Mart saat 16.30 itibarıyla 1 euro 16,23 liradan işlem görüyor.

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