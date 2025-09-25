VAKIFBANK

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında, gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank şubesine müracaat edebilir, VakıfBank yurt içi ATM cihazlarını kullanabilir ya da VakıfBank Mobil aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.