Brent petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber motorine 2 lira 18 kuruşluk bir indirim yapıldı. Bu gelişmeyi 1 lira 65 kuruş ile benzin takip etti. Gözler, yeni ve güncel benzin fiyatlarına döndü. İşte, 11 Aralık 2023 güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları...