Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.777,24 %-1,73
        DOLAR 28,9945 %0,09
        EURO 31,2446 %0,19
        ALTIN 1.859,42 %-0,39
        FAİZ 38,52 %0,21
        GÜMÜŞ GRAM 21,36 %-0,53
        BITCOIN 42.229,00 %-3,59
        GBP/TRY 36,4789 %0,32
        EUR/USD 1,0770 %0,06
        BRENT 75,10 %-0,98
        ÇEYREK ALTIN 3.040,15 %-0,39
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Güncel benzin fiyatları: 11 Aralık 2023 Pazartesi ile LPG, motorin ve benzin litre fiyatı kaç TL, indirim veya zam yapılacak mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Art arda gelen indirimlerden sonra güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

        Benzin fiyatları araç sahipleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında hem motorine hem de benzine indirim yapıldı. Peki, güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte, 11 Aralık 2023 itibarıyla güncel LPG, motorin ve benzin litre fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 14:09 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Brent petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber motorine 2 lira 18 kuruşluk bir indirim yapıldı. Bu gelişmeyi 1 lira 65 kuruş ile benzin takip etti. Gözler, yeni ve güncel benzin fiyatlarına döndü. İşte, 11 Aralık 2023 güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları...

        • 2

          MOTORİNDE 2 TL'NİN ÜZERİNDE İNDİRİM

          7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı.

        • 3

          BİR İNDİRİM DE BENZİNE YAPILDI

          Motorine gelen indirimlerden sonra bir gelişme de benzinde yaşandı ve 9 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı.

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,86 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,35 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,92 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,43 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 TL

        • 6

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 33,62 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,07 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

        • 7

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 33,72 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 36,23 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

        • 8

          BURSA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          Bursa'da benzin litre fiyatı: 33,69 TL

          Bursa'da motorin litre fiyatı: 36,19 TL

          Bursa'da LPG litre fiyatı: 18,29 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Anne katili: Cini sehpa ile vurarak çıkardım
        Anne katili: Cini sehpa ile vurarak çıkardım
        Beşiktaş'ta 5 kadro dışı!
        Beşiktaş'ta 5 kadro dışı!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Onur Şener cinayetinde yeni gelişme!
        Onur Şener cinayetinde yeni gelişme!
        Szymanski kasırgası!
        Szymanski kasırgası!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        'Bebe' polemiğinden Aleyna çıktı
        'Bebe' polemiğinden Aleyna çıktı
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile 3 saat… Michelin yıldızına Antalya formülü bulunabilir mi?  AKM’nin sahnelerinin bir örneği var mı? Arkeolojide altmış yıldır yapılamayan 4 yılda nasıl yapılacak?
        Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile 3 saat… Michelin yıldızına Antalya formülü bulunabilir mi?  AKM’nin sahnelerinin bir örneği var mı? Arkeolojide altmış yıldır yapılamayan 4 yılda nasıl yapılacak?
        PISA’da dökülürken kabahatli kim – Pandemi, dijitalleşme, göçmen çocukları?
        PISA’da dökülürken kabahatli kim – Pandemi, dijitalleşme, göçmen çocukları?
        Habertürk Anasayfa