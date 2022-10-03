Hafta sonu altın fiyatları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta düşüşe geçen altın flyatları yerini koruyor. Gram altın kritik eşik olan bin liranın altında işlem görmeye devam ediyor. Yatırımcılar ise "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Kapalıçarşı güncel altın fiyatları ile 3 Ekim Pazartesi canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatı alış-satış rakamları son durum...