Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.557,56 %-2,67
        DOLAR 29,2410 %0,35
        EURO 32,1692 %-0,15
        ALTIN 1.922,84 %-0,30
        FAİZ 37,39 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,68 %-0,08
        BITCOIN 43.126,00 %-0,93
        GBP/TRY 37,0711 %-0,22
        EUR/USD 1,1010 %-0,02
        BRENT 79,07 %-0,40
        ÇEYREK ALTIN 3.143,85 %-0,30
        Haberler Ekonomi Altın Güncel altın fiyatları: Canlı altın tablosu ile 25 Aralık Pazartesi 2023 çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altını ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın ufak bir düşüşle başladı! İşte 25 Aralık Pazartesi altın fiyatları

        Haftanın ilk gününde altın, piyasayı ufak bir düşüşle açtı. Gram altın 1.923 TL'den, çeyrek altın ise 3.081 TL'den işlem görüyor. İşte, 25 Aralık Pazartesi 2023 canlı altın tablosu ile güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 07:33 Güncelleme: 25.12.2023 - 07:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Faul derbisi!
        Faul derbisi!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Sadece hakem kazandı
        Sadece hakem kazandı
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Vakit kaybı
        Vakit kaybı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! Ölü bulundu
        Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! Ölü bulundu
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 kayıp
        İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 kayıp
        "Buruk gemiyi limana yanaştırdı"
        "Buruk gemiyi limana yanaştırdı"
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açıklıyor
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açıklıyor
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        "Fred olmayınca beklenen oldu"
        "Fred olmayınca beklenen oldu"
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Habertürk Anasayfa