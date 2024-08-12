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        Haberler Bilgi Ekonomi Güncel altın fiyatları alış-satış rakamları 12 Ağustos 2024: Bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç lira oldu?

        Altın fiyatları son durum: 12 Ağustos 2024 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. Yatırım ya da birikim yapmak isteyen vatandaşlar bugünün altın fiyatları grafiğini araştırıyor. Geçtiğimiz hafta hareketli bir seyir izleyen gram altın fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı. Alınan son verilere göre bugün çeyrek altın fiyatı saat 14.45 itibarıyla 4.213 TL'den, gram altın ise 2.633 TL'den işlem görüyor. Peki, 12 Ağustos bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 07:52 Güncelleme: 12.08.2024 - 19:10
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