Altın fiyatlarındaki hareketli grafik sürerken sabah saatlerinden itibaren spot altın %0,66 artış ile 1.008,12 TL'den işlem görüyor. Ons altın ise %0,65 artış ile 1.708,66 TL oldu. Peki, 9 Eylül bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatları..

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