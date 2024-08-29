Altın fiyatları yükselişte! 30 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Altın, hızlı bir hamle yaparak daha önce görmediği rakamlara ulaşmaya başardı. Öte yandan, Fed'in Eylül ayında indirime gitme ihtimaline kesin gözüyle bakılması da altın fiyatlarını baskı altına alıyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 30 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
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Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik devam ediyor.
Fed'in yayınladığı toplantı tutanakları, yetkililerin büyük çoğunluğunun, verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koydu.
Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığı, Mart 2024'e kadar olan 12 aylık döneme ait tarım dışı istidam verilerini revize etti. Revizyona göre, ABD'de istihdam, söz konusu dönemde daha önce açıklanandan 818 bin daha az arttı.
Analistler, aşağı yönlü revizyonun işgücü piyasasının başlangıçta düşünülenden çok daha erken yumuşamaya başladığını gösterdiğini belirterek Fed'in gelecek ay faiz oranlarını düşürmesi yönündeki beklentilerin arttığını ifade etti.
Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağı yönündeki öngörüler yüzde 85 seviyesine çıktı.Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 30 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTINDA REKOR!
Altın fiyatları her geçen gün ivmeyi bir üste taşıyor! Zaman zaman dalgalanmalar yaşansa da altın olumlu tablosunu koruyor. Dün gram altın 2 bin 738 liradan işlem görürken, bugün 2 bin 763 liradan açılış yaptı. Çeyrek altın ise 4 bin 381 liradan, 4 bin 421 liraya yükseldi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.763,7120
Satış: 2.764,0620
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.517,0000
Satış: 2.517,4200
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.421,9900
Satış: 4.519,4000
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.688,4000
Satış: 18.022,8400
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.815,03
Satış: 9.037,53
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17.685,32
Satış: 18.019,78
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.511,11
Satış: 18.977,96
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.813,42
Satış: 2.253,42
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.547,16
Satış: 2.686,66