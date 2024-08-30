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        Haberler Bilgi Ekonomi Güncel altın fiyatları 30 Ağustos 2024: Altın yükselişte! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! 30 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dönemde daha önce görmediği bir zirveye ulaştı. Fed'in Eylül ayında en az 25 baz puanlık indirime gideceği yönündeki beklenti altın fiyatlarındaki ivmeyi yukarı taşıyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 30 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 07:38 Güncelleme: 30.08.2024 - 17:37
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        • 1

          Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik devam ediyor.

          Fed'in yayınladığı toplantı tutanakları, yetkililerin büyük çoğunluğunun, verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koydu.

          Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığı, Mart 2024'e kadar olan 12 aylık döneme ait tarım dışı istidam verilerini revize etti. Revizyona göre, ABD'de istihdam, söz konusu dönemde daha önce açıklanandan 818 bin daha az arttı.

          Analistler, aşağı yönlü revizyonun işgücü piyasasının başlangıçta düşünülenden çok daha erken yumuşamaya başladığını gösterdiğini belirterek Fed'in gelecek ay faiz oranlarını düşürmesi yönündeki beklentilerin arttığını ifade etti.

          Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağı yönündeki öngörüler yüzde 85 seviyesine çıktı.Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 30 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        • 2

          ALTINDA REKOR!

          Altın fiyatları her geçen gün ivmeyi bir üste taşıyor! Zaman zaman dalgalanmalar yaşansa da altın olumlu tablosunu koruyor. Dün gram altın 2 bin 763 liradan işlem görürken, bugün 2 bin 759 liradan açılış yaptı. Çeyrek altın ise 4 bin 421 liradan, 4 bin 414 liraya yükseldi.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.759,0300

          Satış: 2.759,3910

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.522,7800

          Satış: 2.523,1500

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 4.414,2300

          Satış: 4.511,4000

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 17.657,8900

          Satış: 17.990,9800

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 8.798,82

          Satış: 9.020,55

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 17.652,80

          Satış: 17.985,94

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 18.527,82

          Satış: 18.999,70

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.508,32

          Satış: 2.326,73

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 2.546,52

          Satış: 2.684,84

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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