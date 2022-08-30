Güncel altın fiyatları merak konusu oldu. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell açıklamaları sonrasında yatırımcılar "Altın fiyatları düştü mü, ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. Spot altın %-0,34 oranında düşüş ile 1.012,38 TL olurken ons altın %-0,30 oranında düşüş ile 1.732,23 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 30 Ağustos canlı altın fiyatları...