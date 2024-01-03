Altın alacakların dikkatine! İşte 3 Ocak Çarşamba güncel altın fiyatları
Altında hareketlilik sürüyor. Bugün yani 3 Ocak Çarşamba günü gram altın 1968 TL'den, çeyrek altın 3.149 TL'den satılıyor. İşte, canlı altın tablosu ile 3 Ocak Çarşamba Pazartesi altın fiyatlarında son durum...
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3 Ocak Çarşamba altın fiyatları... Altın fiyatları yeni yıla yükselişle başladı. Bugün gram altın 1968 TL'den, çeyrek altın 3.149 TL'den, altın/ons ise 2056 TL'den işlem görüyor. İşte, anlık altın piyasası verileriyle 3 Ocak 2024 Çarşamba altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.968,35
1.968,68
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.056,98
2.057,29
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.149,91
3.219,25
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.599,63
12.837,62
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.279,28
6.437,54
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.599,63
12.837,62
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.569,15
13.912,89
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.090,32
1.469,09
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.867,44
1.972,31