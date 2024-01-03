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        Haberler Ekonomi Altın Güncel altın fiyatları: 3 Ocak Çarşamba 2024 canlı altın tablosu ile bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç tl oldu? - Altın Haberleri

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        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 13:16 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:52
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