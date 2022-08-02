Merakla beklenen Fed faiz kararının açıklanmasının ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Spot altın yüzde %0,25 artış ile 1.022,30 TL seviyelerinde işlem görürken ons altın yüzde %0,12 artış ile 1.772,40 TL'den güne başladı. Ekonomi takipçileri ve yatırımcılar için piyasalardan canlı altın fiyatlarını haberimizde derledik. Peki, 2 Ağustos 2022 Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte canlı altın fiyatları alış satış rakamları...

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