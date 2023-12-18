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        Haberler Ekonomi Altın Güncel altın fiyatları: 18 Aralık Pazartesi 2023 anlık altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ve tam altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacakların dikkatine! İşte 18 Aralık güncel altın fiyatları

        18 Aralık Pazartesi günü haftanın başlangıcıyla beraber altın al-sat için araştırmalar başladı. Gram altın 1.882 TL'den alıcı bulurken, 14 ayar bilezik gramı fiyatı 1.026 TL'yi gördü. İşte, 18 Aralık 2023 Cuma altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 08:05 Güncelleme: 18.12.2023 - 08:05
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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