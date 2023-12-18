Altın alacakların dikkatine! İşte 18 Aralık güncel altın fiyatları
18 Aralık Pazartesi günü haftanın başlangıcıyla beraber altın al-sat için araştırmalar başladı. Gram altın 1.882 TL'den alıcı bulurken, 14 ayar bilezik gramı fiyatı 1.026 TL'yi gördü. İşte, 18 Aralık 2023 Cuma altın fiyatları...
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Yeni bir haftaya başlarken altın fiyatları da gündem oldu. 18 Aralık Pazartesi 2023 günü gram altın 1.882 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 3.012 TL'den işlem görmeye başladı. İşte, 18 Aralık Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.882,75
1.882,75
- 3
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.012,83
3.079,22
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- 4
ALTIN/ONS FİYATI
2.020,16
2.020,49
- 5
ATA ALTIN FİYATI
12.877,88
13.198,56
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.053,79
12.280,61
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- 7
YARIM ALTIN FİYATI
6.008,91
6.160,19
- 8
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.049,98
12.277,92
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.026,33
1.410,18
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.763,34
1.886,07