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        Haberler Ekonomi Altın Güncel altın fiyatları: 12 Aralık Salı (bugün) canlı altın fiyatları ile çeyrek, gram, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 10:25 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:25
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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