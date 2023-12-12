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        Haberler Ekonomi Altın Güncel altın fiyatları: 12 Aralık Salı (bugün) canlı altın fiyatları ile çeyrek, gram, yarım ve 14 ayar bilezik gramı fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 12:05 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:05
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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