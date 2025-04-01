Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları 1 Nisan 2025 alış-satış tablosu araştırılıyor. Son zamanlarda hızlı yükseliş gösteren altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret savaşlarını tetikleyebileceği endişesiyle rekor seviyeye çıktı. Güncel verilere göre, saat 10.00 itibarıyla gram altın 3 bin 823 lira, çeyrek altın 6 bin 251 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 1 Nisan 2025 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları...
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Altın fiyatları 1 Nisan Salı günü verileri en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ticaret savaşlarını tetikleyebileceği endişesiyle rekor seviyeye çıktı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından yüzde 0.4 artışla 3 bin 804 lira seviyesine yükseldi. Peki, bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 1 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.822,9360
Satış: 3.823,4110
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.129,9800
Satış: 3.130,6300
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.116,7000
Satış: 6.251,2800
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 24.463,7600
Satış: 24.925,4700
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 25.124,00
Satış: 25.362,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.199,36
Satış: 12.506,66
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 24.475,21
Satış: 24.936,82
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 25.042,76
Satış: 25.676,27
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.104,49
Satış: 3.029,16
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.515,30
Satış: 3.711,47
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 62.422,00
Satış: 63.279,00
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