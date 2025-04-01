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        Haberler Bilgi Ekonomi GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 1 NİSAN 2025: Altında yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları 1 Nisan 2025 alış-satış tablosu araştırılıyor. Son zamanlarda hızlı yükseliş gösteren altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret savaşlarını tetikleyebileceği endişesiyle rekor seviyeye çıktı. Güncel verilere göre, saat 10.00 itibarıyla gram altın 3 bin 823 lira, çeyrek altın 6 bin 251 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 1 Nisan 2025 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 07:46 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:01
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