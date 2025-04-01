Altın fiyatları 1 Nisan Salı günü verileri en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ticaret savaşlarını tetikleyebileceği endişesiyle rekor seviyeye çıktı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından yüzde 0.4 artışla 3 bin 804 lira seviyesine yükseldi. Peki, bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 1 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…