Araç sahiplerine müjdeli haber 3 Eylül'den itibaren geçerli olan indirim ile gelmişti. Benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim sonrası güncel rakamlar merak konusu olurken Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Peki, 6 Eylül Salı 2022 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Eylül güncel motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatları listesi...