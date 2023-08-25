Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatı hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı göz önünde bulundurulmaktadır. Peki, "Benzin, mazot ve LPG fiyatı bugün ne kadar oldu, akaryakıta indirim veya gelecek mi?" İşte 25 Ağustos Cuma güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları...