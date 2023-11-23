Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta brent petrolde yaşanan dalgalanma motorine önce indirim sonra zam olarak yansımıştı. Peki, "23 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu?" İşte 23 Kasım bugün güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...