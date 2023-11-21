Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarındaki son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. 14 Kasım'da motorin fiyatlarına gelen 1,64 TL'lik indirimin ardından 16 Kasım'da ise motorine 1 lira 14 kuruş indirim uygulanmıştı. Brent petrolde esen rüzgar "Motorin ve benzin fiyatlarına indirim veya zam var mı?" sorularını akıllara getirdi. İşte 21 Kasım 2023 Salı LPG, motorin ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri...