Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum
Motorin, LPG, benzin fiyatları döviz kuru ve brent petrolde yaşanan son dakika gelişmelerine paralel olarak hareketli bir seyir izliyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim ve zam haberlerinin ardından gözler güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarına çevrildi. 13 Eylül ve 14 Eylül günlerinden itibaren geçerli olmak üzere motorin ve benzin fiyatlarına peş peşe zam gelirken gözler yeni indirim ve zam olup olmadığına çevrildi. İşte 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...
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Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Son olarak 13 Eylül'de motorin fiyatlarına 2 lira 03 kuruş zam gelirken 14 Eylül itibarıyla ise benzin fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt zammı ve indirimi haberlerinin ardından gözler "LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, indirim veya zam var mı?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte 20 Eylül 2023 motorin, LPG, benzin fiyatlarında son durum...
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SON OLARAK MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ!
Benzine 14 Eylül 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL zam gelirken; motorinin litre fiyatına ise 13 Eylül 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,03 TL zam yapıldı.
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MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.
İşte 20 Eylül 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları:
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İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 38,47 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 39,96 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,14 TL
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İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,51 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 40,03 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 17.60 TL
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ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Benzin fiyatı: 39,08 TL
Motorin fiyatı: 40,54 TL
LPG fiyatı: 17,59 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 39,18 TL
Motorin fiyatı: 40,70 TL
LPG fiyatı: 17,33 TL