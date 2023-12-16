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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Güncel akaryakıt fiyatları 16 Aralık 2023: Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam gelecek mi? - Merak Edilenler Haberleri

        16 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar?

        Brent petrolün 80 doların altında seyretmesi akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yarattı. Döviz kuru ve brent petroldeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son olarak, geçtiğimiz hafta motorin ve benzinde peş peşe indim haberi gelmişti. İşte 16 Aralık 2023 Cumartesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 00:42 Güncelleme: 16.12.2023 - 00:42
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        • 1

          Akaryakıt fiyatlarında yaşanan indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petrolde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim gelir mi sorusunu gündeme getirdi. Peki, "Bugün benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar, akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?" İşte 16 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

        • 2

          PETROL FİYATLARI SON 6 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

          Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin açıklaması öncesinde beklentilerin altında gerçekleşen ekonomik verilerle son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

          Salı günü 76,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 azalışla 72,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,03 dolardan alıcı buldu.

        • 3

          AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM VAR MI?

          Akaryakıt fiyatları ile ilgili gelişme bulunmuyor. Benzin, motorin veya LPG fiyatlarına zam ya da indirim haberi gelmesi durumunda haberimize eklenecek.

        • 4

          MOTORİNDE 2 TL'NİN ÜZERİNDE İNDİRİM

          7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı.

          BİR İNDİRİM DE BENZİNE YAPILDI

          Motorine gelen indirimlerden sonra bir gelişme de benzinde yaşandı ve 9 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı.

        • 5

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,92 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,37 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

        • 6

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,98 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,47 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 TL

        • 7

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 33,67 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,09 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

        • 8

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 33,77 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 36,29 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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