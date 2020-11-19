Günce'den 'Kalk Yerine Yat'

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Vokalist Günce, uzun bir aradan sonra yayınladığı "Kalk Yerine Yat" isimli single'ı ile sessizliğini bozuyor. Kalk Yerine Yat"ın sözleri Sibel Algan, müziği Sezen Aksu, düzenlemesi ise Erol Temizel imzası taşıyor. Şarkının klibinin yönetmenliğini de üstlenen Günce, "Klipte biz kadınlarin ufak bile olsa bir tartışma sonrası erkeklere karşı verdiği ortak tepkileri esprili bir anlatımla yansıtmayı hedefledik" dedi.



Görüntü yönetmenliğini Murat Tunçel'in üstlendiği klipte, şarkının sözlerinde geçen "Sevgi neydi? Sevgi emekti" sloganından esinlenerek, unutulmaz "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminden de ufak bir sahne var. Ayrıca ünlü ressam Zeynep Başyazıcı'nın eseri olan "Sezen Aksu" çalışması da klipte sürpriz bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor.



Günce'nin yeni single'ı "Kalk Yerine Yat", 20 Kasım Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alacak.