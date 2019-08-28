Günaydın Mesajları

Sabahın ilk saatlerinde kim istemezki sevdiği insana ‘günaydın’ demek! Peki o sevdikleriniz yakınınızda değil de uzaktaysa, işte o zaman güzel bir mesaj gönderebilirsiniz. Hem siz günaydın mesajları ile göndererek kendinizi mutlu hissedin hem de sevdikleriniz mutlu olsun.

İşte biz de bu noktada sizlere en güzel mesajları ve sözleri bir araya getirdik. İster sözlü ister resimli bir günaydın mesajı göndermek isterseniz sizin için hazırladığımız içeriğe göz gezdirebilirsiniz.

Not: Şu an ilk başlık altında bulunan görseller ve sözler ‘sevgiliye günaydın mesajları’ adı altında hazırlanmıştır. Sayfamızda alta doğru ilerledikçe etkileyici, anlamlı, komik mesajlar hatta şiirler de bulabilirsiniz.

SEVGİLİYE GÜNAYDIN MESAJLARI

Günün kahvenin ilk yudumu kadar harika olsun! Günaydın Hayatım...

Güneş doğudan doğmaz, yatağımda, yanımda yükselir. Günaydın gün ışığım! Günaydın aşkım...

Akşam yatmadan önce ve sabah kalktığımda aklıma ilk gelen şey sensin. Günaydın!

Gece bitti. Sabah başladı. Şimdi uyanma ve sana sarılma zamanım geldi. Günaydın aşkım!

Keşke bir zaman makinem olsaydı ve uyandığında her gün orada olabilseydim. Günaydın!

Öğleden sonraya kadar sana ulaşamayacağımı biliyorum ama yine de günaydın demek istedim.

Öğleden sonraya kadar sana ulaşamayacağımı biliyorum ama yine de günaydın demek istedim.

Beni her zaman dünyanın en güzel kadınıymışım gibi hissettirdiğin için teşekkür ederim. Günaydın aşkım!

Sabah kahvemin cappuccino, latte veya mocha olup olmaması umrumda değil. En sevdiğim kahve, seninle paylaştığım kahve. Günaydın!

Bu güller senin için, bu gönül ikimizin. Günaydın hayatım...

Şu an kalbim daha hızlı atmaya başladı. Diğer yarımın uyandığını hissediyorum. Günaydın sevgilim!

Eskiden Türk kahvesi içmek için uyanırdım. Şimdi beraber içebilmek için uyanıyorum. Günaydın sevgilim!

ANLAMLI GÜNAYDIN MESAJLARI

Bu bölümde sizler için anlamlı ve birazda sitem dolu günaydın mesajları hazırladık. Bu mesajları arkadaşlarınız için paylaşabilirsiniz. Bu bölümün bir alt başlığında ise komik günaydın mesajları bulabilirsiniz.

Selam olsun; tuttuğu eli bir ömür bırakmayana, o elin demlediği çayda huzur bulana. Günaydın!

Hiç kimseyi beklemiyorsan artık, huzuru bulmuşsun demektir. Günaydın!

Kafana göre dön dünya. Ne sen umrumdasın ne de senin gibi dönenler. Günaydın!

Parkta salıncak sırası bekleyen çocuk gibi bekledim seni. Biraz heyecan, biraz da salıncağı başkası kapacak korkusu işte. Günaydınlar!

KOMİK GÜNAYDIN MESAJLARI

Bu bölümde sizlere komik günaydın mesajları hazırladık. Arkadaşlarınıza ya da akrabalarınza gönderebilirsiniz.

Dünyanın en güzel cümleri bırakta biraz daha uyuyalım :) Günaydınlar :)

Klasik anne sözü: Gece yatmaz, sabah kalkmaz. Günaydınlar :)

Uyan uyan nereye kadar, salıverin uyuyalım :) Günaydınlar:)

Horozdan önce uyananlar:) Günaydınlar:)

Kurduğum alarmdan bile önce uyanıyorum:) Günaydınlar:)

Uyanda balığa gidelim, gidelim de daha balıklar bile uyanmadı ki... :) Günaydınlar :)

ETKİLEYİCİ GÜNAYDIN MESAJLARI

Bu bölümde ise sizlere resimsiz etkileyeci ve kısa günaydın mesajları hazırladık. Eğer sabahın ilk saatlerinde arkadaşınızı etkilemek istiyorsanız bunlar tam size göre...

(G)üne iyi başla,

(Ü)zgün olma,

(N)efret etme,

(A)şkı yaşa,

(Y)aşamı sev,

(D)ünü unut,

(I)şığını yansıt,

(N)e olursa olsun gülmeyi unutma...

Umutsuz olma, "Ol" deyince olduran Allah var. Günaydın.

Yüreği sevgi dolu dostlara, güzelliği sevgi ile yoğuran insanlara gönül dolusu günaydınlar.

Mutlu, huzur dolu, kazasız belasız bir gün geçirmeniz dileğimle günaydın, hayırlı sabahlar herkese.

Bugün rüyalarımı seninle yaşamak istiyorum. Çünkü sen şu ana kadar gördüğüm en güzel rüyasın. Günaydın Bir tanem.

Her günün bir öncekinden daha güzel olması dileğiyle hayırlı sabahlar.

Ayrıca Turgut Uyar, Ümit Yaşar Oğuzcan, Ruhsati, Aşık Paşa gibi ünlü yazarların kaleminden günaydın şiirleri de bulabilirsiniz. Sizler için birkaç örnek vereceğiz. Siz şiirin tamamına internetten erişebilirsiniz.



Her Sabah Seninle Başlar

Önce gözlerin girer odamdan içeri

Sonra ellerin, saçların dudakların

Bir bir hatırlarım

Her sabah senin olan ne varsa

Yüzüm aydınlanır

Şarkılar söylemek gelir içimden

Yakında bir kuş öter... Ümit Yaşar Oğuzcan

Bir Gün Sabah Sabah

Bir gün sabah vakti kapıyı çalsam,

Uykudan uyandırsam seni:

Ki, daha sisler kalkmamıştır Haliç'ten.

Vapur düdükleri ötmededir.

Etraf alacakaranlık,

Köprü açıktır henüz.

Bir gün sabah sabah kapıyı çalsam... Turgut Uyar



Her Sabah Her Sabah Dertli Ese

Her sabah her sabah dertli esersin

Bilmem ki muradın ne seher yeli

Kerem eyle dost köyüne gidersen

Benim de halimi de seher yeli

Hasret kıyamete kalıyor deyu

Yaralar vücudum alıyor deyu... Ruhsati

Sabah Sabah Esen Seher Yelleri

Sabah sabah esen seher yelleri

Benim sevdiğime benden aşk eyle

Irmak olup akar çeşmim selleri

Benim sevdiğime benden aşk eyle

Hayalleri gözlerimden ayrılmaz

Akar bu çeşmimin yaşı durulmaz... Aşık Paşa

Not: Sözlü mesajlar ve resimler telefondan ve bilgisayardan rahatlıkta paylaşabileceğiniz şekilde ayarlanmıştır. Facebook, Twitter, Instagram ve Whatsapp üzerinden kolaylıkla istediğiniz kişilere gönderebilirsiniz.