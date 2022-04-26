"Fransa'da üşüyünce Dubai'ye gittim"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tolga Karel ile 2011–2015 yılları arasında evli kalan ve ünlü oyuncudan Cihangir Can adında bir oğlu bulunan Günay Musayeva (36), önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Musayeva, oğluyla birlikte bir mekanda otururken görüntülendi.

"GÜZEL YÜREKLİ ÇOCUĞUM"

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Günay Musayeva, "Cihangir, pazar kahvaltısını dışarıda yapmak istedi. 'Kahvaltılar benden' diyerek de bana takılmayı ihmal etmedi. Benim güzel yürekli çocuğum." ifadelerini kullandı.

"FRANSA'DA ÜŞÜYÜNCE DUBAI'YE GİTTİM"

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Fransa'nın dünyaca ünlü kayak merkezinde tatil yapan ve iddialı pozlarıyla adından söz ettiren mankene, "Üşümediniz mi?" sorusu yöneltildi.

Musayeva, konuyla alakalı, "Evet, üşüdüm. Üşüdüğüm için de ertesi gün Dubai’ye gittim. Kendimi şımarttım biraz." açıklamasını yaptı.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Öte yandan daha önce objektiflere yansıyan Musayeva, özel hayatı hakkında konuşmak istememişti.

Günay Musayeva, "Hayatımda kimse yok, uzun bir süre de olamayacak. İşime ve oğlumun eğitimine odaklandım." demişti.