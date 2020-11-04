Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Gaziantep FK çalışmalarına devam etti. Kulüp tesislerindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı takım ısınma ve çabukluk hareketleri ile kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi. İdmanın son bölümlerinde ise çift kale maç oynandı. İdman öncesinde Gaziantep FK'lı futbolculardan Günay Güvenç ve Papy Djilobodji basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
GÜNAY GÜVENÇ: "ÖNCELİĞİM GAZİANTEP FK"
Tecrübeli kaleci Günay Güvenç, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi ve transfer iddiaları ile ilgili önceliğinin Gaziantep FK takımında kalmak olduğunu vurguladı. Güvenç, ''Gaziantep FK ile görüşmeler var. Kişisel olarak konuşmak istemiyorum. Burada Gaziantep FK´nın başarısı önemli. Kulübümüz benimle konuşmaya başladı. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Acelemiz yok önceliğimin burası olduğunu kulüp biliyor. Konuşmalar devam ediyor. En kısa sürede bir sonuç olur. Burada mutluyum. Güzel zamanlar geçirdim Gaziantepli oldum artık. O yüzden hayırlısı olsun'' dedi.
"MAÇLARA 1 PUAN ALMAK İÇİN ÇIKMIYORUZ"
5 beraberlik alan takımı ile ilgili konuşan Günay Güvenç, beraberlik düşüncesi ile hiçbir maça çıkmadıklarını, her maçta 3 puan almak için oynadıklarını söyledi.
Güvenç, "Futbolda genelde deplasmanda alınan 1 puanın iyi olduğu söylenir. Biz o düşünce ile maçlara çıkmadık. Her zaman 1 puana razı olmamak adına savaştık. 3 puan istiyoruz ama şu ana kadar 5 beraberlik var. Bunların arasında kazanmamız gereken maçlarda vardı. En kısa zamanda kazanmak istiyoruz. Lig bittiğinde iyi bir yerde bitirirsek kaç maç berabere kalmışız önemli değil" şeklinde konuştu.
"BEŞİKTAŞ MAÇI BENİM İÇİN DUYGUSAL"
Beşiktaş maçını 4 gözle beklediğini belirten Günay Güvenç, eski takımı ile oynayacağı için bu maçın duygusal olduğunu söyledi. Maça iyi hazırlandıklarının da altını çizen Günay, "Büyük maçlardan bir tanesi. Benim için aynı zamanda duygusal bir maç. Sevdiğim bir camia 3 yılım orada güzel geçti. Şampiyonluk yaşadım. Şimdi rakip olacağız. Takım olarak iyi hazırlanıyoruz. Beşiktaş'ın son haftalarda düşüşü olsa da büyük bir takım. Bu maça Kazanmak için çıkacağız. İnşallah güzel bir maç olur" ifadelerine yer verdi.
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