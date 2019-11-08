Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü’nde zorlu maç için son hazırlıklar yapılıyor. Yarın saat 20.00’de Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanacak maç için son çalışmalarını kendi tesislerinde yapan Gaziantep ekibinde takım kaptanı Günay Güvenç açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi’nden yorgun dönecek olmasına rağmen büyük bir takım olduğunu söyleyen Günay Güvenç, “Biz her şeyimizle bu maçı kazanmaya odaklandık” diye konuştu.

"GALATASARAY YORGUN OLSA DA GÜÇLÜ BİR TAKIM"

Galatasaray'ın yorgun olmasına rağmen güçlü bir kadroya sahip olduğunu ve buna göre çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Günay Güvenç, “Öncelikle Gaziantep şehri olarak yarın bizi çok güzel bir maç bekliyor. Galatasaray buraya biraz yorgun gelecek ama kadro derinlikleri bu yorgunluğu kaldırabilecek kapasitede. Bunun bizi yanıltmaması lazım. Çünkü Galatasaray güçlü bir kadroya sahip” ifadelerini kullandı.

"GAZİANTEP ŞEHRİ OLARAK KAZANMAK İSTİYORUZ"

Zor bir maç oynayacaklarını ve tamamen kazanmaya odaklandıklarını söyleyen Güvenç, “Galatasaray güçlü bir takım ama biz de hafta sonu kazanmak istiyoruz. Bizim için, taraftarlarımız için, Gaziantep şehri için çok önemli bir maç bu. Biz de oyuncular olarak elimizden geleni yapıp inşallah galip gelmek istiyoruz. Bu doğrultuda odaklandık ve çalışmalarımızı da ona göre yapıyoruz” şeklinde konuştu.