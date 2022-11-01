Ay görsel şölen oluşturdu

384 bin 400 kilometre uzaklıktaki yarım Ay, Muğla semalarında izleyenlere görsel şölen sunarken, parlaklığıyla ve çukurların görüntüsü ile ortaya kartpostallık görüntüler sundu.

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